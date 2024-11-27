الموسوي: هناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين

اعتبر النائب ابراهيم الموسوي أن ابناء المقاومة يعودون الى منازلهم اليوم بفعل ثباتهم بارضهم وايمانهم بها.



ولفت الموسوي في حديث للـLBCI، الى أن الموطنين يراهنون على الدولة والجيش والمقاومة التي استطاعات الثبات ومنعت العدو من ثبيث نقطة واحدة في القرى.

وقال: "نشكر اللبنانيين في كل المناطق وهناك صورة حقيقية يجب ان يبنى عليها في المستقبل وهي صورة وحدة اللبنانيين".



واشار الى ان هناك خطة مبرمجة لدفع بدلات ايواء لاهالي الضاحية ريثما تنتهي عملية اعادة الاعمال، لافتا الى أننا "لن نترك اي مواطن من دون ان يبني منزله".