روسيا: ننظر بشكل إيجابي إلى أي اتفاق من شأنه إنهاء العنف في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أنها تنظر بشكل إيجابي إلى أي اتفاق من شأنه إنهاء العنف في لبنان.



وأشارت الى أن موسكو تأمل في حل يضمن الأمن لجميع الأطراف المعنية بالتساوي.