رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر للـLBCI: فوجئنا بعدد النازحين

أوضح رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري أن خطة الطوارىء التي كانت تبحث على صعيد المحافظة هي على أساس استقبال 2000 الى 2500 نازح، قائلا: "فوجئنا بعدد النازحين الذي وصل من الأسبوع الأول الى 9 و12 ألف نازح وفيما بعد كان هناك نزوح مفاجىء".



وأضاف في حديث للـLBCI: "لم نكن نأخذ كل هذه الاحتياطات. وفي الأسبوع الأول من النزوح، جمعنا مقدراتنا الذاتية كمنطقة دير الأحمر حتى تمكنا من الاستجابة السريعة والفورية".