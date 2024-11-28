تجدد والصايغ والدويهي التقوا لودريان: لتطبيق الاتفاق كاملاً وانتخاب رئيس خلال ستين يومًا

تجدد والصايغ والدويهي التقوا لودريان:
ندعو لتطبيق الاتفاق كاملاً
وانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة خلال ستين يوماً
التقى وفد نيابي من كتلة تجدد ضم النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوض، والنائبين سليم الصايغ وميشال الدويهي، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على مائدة إفطار،حيث تم استعراض… pic.twitter.com/nyg1vE37j4
— Kutlat Tajadod (@kutlattajadod) November 28, 2024
تجدد والصايغ والدويهي التقوا لودريان:
ندعو لتطبيق الاتفاق كاملاً
وانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة خلال ستين يوماً
التقى وفد نيابي من كتلة تجدد ضم النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوض، والنائبين سليم الصايغ وميشال الدويهي، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على مائدة إفطار،حيث تم استعراض… pic.twitter.com/nyg1vE37j4