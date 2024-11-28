تجدد والصايغ والدويهي التقوا لودريان: لتطبيق الاتفاق كاملاً وانتخاب رئيس خلال ستين يومًا

التقى وفد نيابي من كتلة تجدد ضم النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوض، والنائبين سليم الصايغ وميشال الدويهي، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على مائدة إفطار، حيث تم استعراض التطورات في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل. وأكد الوفد على دعم الاتفاق، وطالب بتطبيقه كاملاً، عبر ضرورة الانتقال من وضعية وقف الاعتداءات، إلى وقف اطلاق نار مستدام وهدنة دائمة تحفظ سيادة لبنان، وتؤمن الاستقرار على طرفي الحدود،استناداً إلى الدستور وتطبيق القرارات الدولية بكل مندرجاتها.



واعتبر الوفد أن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في خلال مهلة الستين يوماً، هو جزء لا يتجزأ من آلية إنجاح الاتفاق وتطبيقه فعلياً، بحيث يكون على عاتق الرئيس المنتخب والحكومة في المرحلة الأولى، تأمين حضور الشرعية اللبنانية ودورها الحصري، الممثل بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، واستعادة الثقة في علاقات لبنان العربية والدولية توصلا الى المساهمة في اعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، كما سيكون على عاتقهم تنفيذ البنود الواضحة التي نص عليها الاتفاق في الجنوب، وعلى الحدود الشرقية والشمالية، وعلى كامل الأراضي اللبنانية، والتي تمنع وجود أي سلاح لأي تنظيم خارج الدولة ومؤسساتها الدستورية.



وشكر الوفد فرنسا والمجتمعين الدولي والعربي على الجهد الذي تم بذله لإنجاح المفاوضات، مؤكداً على تثمين الدور الفرنسي الساعي للمساعدة، وفي وقف الحرب نهائياً، ولوضع حد للتعطيل والفراغ ابتداء من انتخاب رئيس، وفي استعادة الدولة لسيادتها كاملة غير منقوصة.