سعيد لـ جدل: علينا والحكومة التواضع ومعرفة رفع الوصاية التي فرضت علينا

رأى رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد أن "الجميع يتلمس ويتموضع للتعامل مع ترامب، والجميع رضخ إلى الواقع الجديد."



وفي حديث لـ"جدل" عبر الـLBCI، أشار سعيد إلى أن "لبنان تحرر من الضغط الايراني، ولدينا قدرة لتنفيذ القرار 1701، وأصبحنا تحت وصاية دولية."



وأوضح أن "كل حساباتنا كانت قائمة على الحسابات القديمة،" مشددًا على أنه "علينا والحكومة التواضع ومعرفة رفع الوصاية التي فرضت علينا."



ولفت إلى أن "هناك اليوم مناسبة أمام كل اللبنانيين للعودة إلى الدستور،" داعيًا إلى "إطلاق تيار إسمه التمسك بالدستور وتنفيذه في لبنان."

