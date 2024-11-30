الجيش الإسرائيليّ أطلق النار في اتجاه بلدة مارون الراس

كما أنّه مشط ليلًا، بالاسلحة الرشاشة محيط بلدتي بني حيان ومركبا، وفق الوكالة الوطنية.

أطلق الجيش الإسرائيليّ النار ليلًا، في اتجاه بلدة مارون الراس.واستهدف عددًا من أحياء مدينة بنت جبيل، منعًا للأهالي الذين يسعون لتفقد منازلهم وأرزاقهم.