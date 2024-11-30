الطائرات الحربية الاسرائيلية نفذت سلسلة غارات فجراً في ريف القصير السوري من الاجواء اللبنانية

نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية من الاجواء اللبنانية سلسلة غارات فجراً في ريف القصير السوري القريب من الحدود مع لبنان.



كما استهدفت طرقات عدة تم إصلاحها قبل قرار وقف إطلاق النار في بلدات جوسيه والجوابية ومحيط مدينة القصير.



