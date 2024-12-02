احتجاجًا على قرار وزير التربية... اعتصام لموجهين تربويين أمام مقر اليونيسف

نفّذ موجهون تربويون من مناطق عدّة اعتصامًا أمام مقر اليونيسف، قائلين إن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي كان قد اصدر قرارا بالغاء 700 مرشد تربوي في المدارس الرسمية للنازحين السوريين، مؤكدين الا مصدر عيش لديهم سوى مهنة التعليم.وطالب الموجهون بالمساواة، مشددين على اهمية دورهم في المدارس في الدعم النفسي والاجتماعي للتلامذة خاصة في هذه الظروف الصعبة.