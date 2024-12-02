أدرعي ينشر تفاصيلا حول الأهداف التي هاجمها الجيش الاسرائيلي بلبنان

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تفاصيلا حول النقاط التي هاجمها الجيش الاسرائيلي في لبنان.



وجاء في منشور أدرعي على منصة إكس: "جيش الدفاع هاجم قبل قليل مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان



شنّت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل غارات في أنحاء متفرقة من لبنان استهدفت مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية العسكرية لحزب الله.



كما أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في منطقة برغز في جنوب لبنان على المنصة الصاروخية التي تم استخدامها لإطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن وذلك بعد وقت قصير من عملية الإطلاق.



عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل تشكل خرقًا للتفاهمات بين دولة إسرائيل ودولة لبنان حيث تطالب إسرائيل من لبنان تطبيق التفاهمات ومنع عمليات عدائية لحزب الله انطلاقًا من أراضيه. دولة إسرائيل تبقى ملتزمة بالتفاهمات التي أبرمت بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان.



يبقى جيش الدفاع مستعدًا لمواصلة الغارات وفق الضرورة وسيواصل العمل لحماية مواطني دولة إسرائيل".