حمية: إعطاء الموافقة على معاودة الخطوط الجوية العراقية تسيير رحلات من والى بيروت

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "تم إعطاء الموافقة على معاودة شركة الخطوط الجوية العراقية بإعادة تسيير رحلات من والى بيروت بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، على أن تصل أول رحلة غدا صباحا من بغداد بناء على كتاب مرسل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني".