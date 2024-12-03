حمية: إعطاء الموافقة على معاودة الخطوط الجوية العراقية تسيير رحلات من والى بيروت

تم إعطاء الموافقة على معاودة شركة الخطوط الجوية العراقية بإعادة تسيير رحلات من والى بيروت بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، على ان تصل اول رحلة غدا صباحا من بغداد بناء على كتاب مرسل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني. pic.twitter.com/TqMAqZU0al
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 3, 2024
تم إعطاء الموافقة على معاودة شركة الخطوط الجوية العراقية بإعادة تسيير رحلات من والى بيروت بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، على ان تصل اول رحلة غدا صباحا من بغداد بناء على كتاب مرسل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني. pic.twitter.com/TqMAqZU0al