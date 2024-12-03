الزعني للـLBCI: الصناعة اللبنانية نجحت في أخذ مكان الصناعة العالمية وبجودة أفضل

أكّد رئيس جمعية الصناعيين، في لبنان، سليم الزعني، نجاح باستبدال الاستيراد اللبنانيّ ببضائع مُصنّعة محلية.

وشدّد للـLBCI على أنّ الصناعة اللبنانية نجحت في أخذ مكان الصناعة العالمية وبجودة أفضل.

وقال إنّ الطاقة الأكثر تكلفة موجودة في لبنان، ما يؤثّر على الإنتاجية.

وطالب بالرأس المال أي الوصول إلى التمويل، مشيرًا إلى وجود مؤسسات دولية مستعدّة للاستثمار في لبنان، لكن شرط أن تؤمّن الدولة لهم الأمان.

وأكّد الزعني الحاجة إلى خطة كبيرة تحفّز قطاع الصناعة، في حين أنّ “الدولة عملت على زيادة الضرائب على الصناعيين في حال كانوا يقاومون للإنتاج”.

وأوضح أنّ بعض الصناعات تأثّرت مباشرة بالعدوان الإسرائيليّ لكنّ الفرد الصناعيّ مقاوم فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه مخاطر.