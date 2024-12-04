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ستريدا جعجع: للتعاون بروح من المسؤولية الوطنية لوضع لبنان على طريق التعافي والنهوض
أخبار لبنان
2024-12-04 | 02:34
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ستريدا جعجع: للتعاون بروح من المسؤولية الوطنية لوضع لبنان على طريق التعافي والنهوض
شددت النائبة ستريدا جعجع على أهمية متابعة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي أقرته الحكومة اللبنانية.
وأكدت أن حزب القوات اللبنانية سيقوم بما في وسعه من أجل ضمان هذا الأمر عبر مساءلة الحكومة من قبل نواب تكتل "الجمهورية القوية" عن مجريات هذا التطبيق ومراحله، وذلك انطلاقاً من الوكالة الشعبية التي أعطاها الناس للتكتل لأن الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تريد اليوم التأكد من أن الحكومة جدية وتقوم بالعمل المطلوب والسهر على ضمان تنفيذ الاتفاق".
وقالت خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب: "المساءلة في هذا الموضوع بالذات ليست فقط جزءاً أساسياً من دور مجلس النواب الرقابي على السلطة التنفيذيّة، وإنما هي واجب على كل نائب في صون المصلحة القومية اللبنانية وضمان أمان واستقرار الشعب اللبناني الذي أعطاه هذه الوكالة النيابية".
ودعت زملاءها النواب على "التزام نفس النهج في متابعة هذا الموضوع الأساسي والمهم جداً ليس فقط في حاضرنا وإنما في مستقبل بلادنا".
وأوضحت النائبة ستريدا جعجع أن "الهدف الأسمى لحزب القوات العمل على بناء دولة قوية، قادرة فاعلة يحكمها الدستور والقانون، حيث يكون الجميع فيها متساوين تحت سقف الدستور والقانون".
وشددت على "ضرورة بسط الدولة شرعيتها على كل الأراضي اللبنانية، لضمان أن تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلاح، مما يحقق الاستقرار في البلاد والعدالة بين مكوناتها كافة، وخصوصاً أن الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تتطلع إلى دولة تضمن حقوقها وتوفر لها الأمان والاستقرار بعيداً من أي هيمنة خارج إطار الشرعية".
وأكدت جعجع أن "الشعب اللبناني يستحق دولة تكون فيها المؤسسات قادرة على القيام بواجباتها من دون تدخلات، وأن تكون سلطة القانون هي الحكم والمرجع الوحيد". ودعت "جميع المسؤولين والقوى السياسية إلى التعاون بروح من المسؤولية الوطنية، لوضع لبنان على طريق التعافي والنهوض"، معتبرة أن التزام تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف.
أخبار لبنان
ستريدا جعجع
اطلاق النار
لبنان
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