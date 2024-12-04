النائب سعيد الأسمر للـLBCI: نصرّ على القيام بانتخابات رئاسية ومن المهم الا يطير النصاب

أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر ان "اجتماع المعارضة في معراب أمس الأربعاء، ارتكز على نقطتين أساسيتين، هما ملف الإنتخابات الرئاسية وموضوع وقف اطلاق النار".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "حزب الله سيبقى كحزب سياسي وليس كتنظيم عسكريّ".



واضاف "نصرّ على القيام بانتخابات رئاسية ومن المهم الا يطير نصاب الجلسة، ويجب القرار ان يكون لبنانيًا 100%، كما يجب الا يكون المرشح للرئاسة مستفزًا خصوصًا للدول التي ستساعد لبنان في اعادة الاعمار".