شركة طيران الشرق الاوسط تتابع رحلاتها الى دبي والدوحة والكويت وأبو ظبي

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية انها تتابع رحلاتها الى دبي في تاريخ 21 كانون الثاني، والى الدوحة في 11 كانون الثاني، والى الكويت في 10 كانون الثاني والى ابو ظبي في 7 كانون الثاني.