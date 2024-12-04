داليا جنبلاط زارت مركز رعاية المسنين في "عين وزين مديكال فيليدج": كنا وسنبقى إلى جانبكم

زارت كريمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، داليا جنبلاط مركز رعاية المسنين في "عين وزين ميديكال فيليدج"، ترافقها رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد ووفد من الإتحاد النسائي التقدمي- فرع عين وزين، حيث كان في استقبالهم المدير العام للمؤسسة الدكتور زهير العماد، وفريق العمل التطوعي في المركز وعدد من المديرين وفريق عمل المركز.



وجالت جنبلاط والوفد المرافق على المسنين، واطلعت على أوضاعهم وظروفهم وقدم الدكتور العماد لمحة عن تاريخ المركز والخدمات المتكاملة التي يقدمها والتحديات التي تواجه العمل، كما شرح فريق العمل لكيفية التعامل مع المسن من الناحيتين الإجتماعية والنفسية وللنشاطات التي تقام بشكل مستمر لإضفاء الأجواء العائلية والفرح على وجودهم في المركز.



واختتمت الجولة بترويقة أقامها الإتحاد النسائي للمسنين وبتوزيع الهدايا عليهم من قبل جنبلاط.