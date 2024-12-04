وزير الإتصالات: فرق أوجيرو تمكنت من إعادة تشغيل سنترالات في مناطق جنوبية عدة

كتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر منصة "اكس": رغم الدمار الكبير الذي لحق بالسنترالات، تمكنت الفرق الفنية في أوجيرو، اليوم، من إعادة تشغيل محطات خربة سلم، جويا، عرسال، نحله، يمونة، زبود، انصار، منصوري، راس العين. أثمن عاليًا الجهد الكبير الذي قامت به والذي يستحقون منا كل الشكر والتقدير".