الجيش اللبناني: تعزيزات عسكرية على الحدود الشمالية والشرقية في ظل الأوضاع في سوريا

في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، تتابع قيادة الجيش الوضع على الحدود وفي الداخل منعًا لأي تهديد للسلم الأهلي. في هذا السياق، جرى تعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة، كما تنفذ الوحدات المنتشرة… pic.twitter.com/0bDtGlrgbZ
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 8, 2024
في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، تتابع قيادة الجيش الوضع على الحدود وفي الداخل منعًا لأي تهديد للسلم الأهلي. في هذا السياق، جرى تعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها بالتزامن مع تشديد إجراءات المراقبة، كما تنفذ الوحدات المنتشرة… pic.twitter.com/0bDtGlrgbZ