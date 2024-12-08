الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ادرعي: تحرّكنا في مواجهة لأنشطة لحزب الله على إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
أخبار لبنان
2024-12-08 | 14:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ادرعي: تحرّكنا في مواجهة لأنشطة لحزب الله على إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي ان "الجيش الاسرائيلي تحرك خلال اليوم في مواجهة أنشطة لحزب الله شكلت تهديدًا على إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وقال " طائرة لسلاح الجو هاجمت عناصر من حزب الله عملوا داخل مستودع أسلحة في جنوب لبنان وشكلوا تهديدًا في المنطقة منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان. لقد وجه هؤلاء وأشرفوا على مخططات إرهاببة ضد قوات الجيش الاسرائيلي ومواطني إسرائيل على مدار الأشهر الماضية. كما هاجمنا لإزالة تهديدات خلال اليوم عددًا من عناصر حزب الله في جنوب لبنان. "
واضاف "يبقى الجيش الاسرائيلي ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان ومنتشرًا في جنوب لبنان ومتحركًا لازالة كل تهديد على إسرائيل ومواطنيها."
أخبار لبنان
تحرّكنا
مواجهة
لأنشطة
إسرائيل
وانتهاكًا
للتفاهمات
إسرائيل
ولبنان
التالي
وزارة النقل العراقية تعلن إيقافا موقتا للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت
حركة عودة كثيفة يسجلها معبر المصنع... إليكم أبرز التطورات من هناك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-21
أفيخاي ادرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء أهدافًا لحزب الله في لبنان
آخر الأخبار
2024-09-21
أفيخاي ادرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء أهدافًا لحزب الله في لبنان
0
خبر عاجل
08:10
نتنياهو: سقوط الأسد نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران وإسرائيل لن تسمح لأي قوة معادية بترسيخ مكان لها على حدودنا
خبر عاجل
08:10
نتنياهو: سقوط الأسد نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران وإسرائيل لن تسمح لأي قوة معادية بترسيخ مكان لها على حدودنا
0
آخر الأخبار
2024-11-30
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا
آخر الأخبار
2024-11-30
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش أغار اليوم على موقع عسكري تابع لحزب الله به منصات إطلاق صواريخ في صيدا
0
خبر عاجل
2024-11-29
الامين العام لحزب الله نعيم قاسم : التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني والاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا بالدفاع
خبر عاجل
2024-11-29
الامين العام لحزب الله نعيم قاسم : التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني والاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا بالدفاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:57
معوض لـ "جدل": فرصة حقيقية في لبنان لبناء دولة القانون بغض النظر عن ما يحدث في سوريا
أخبار لبنان
15:57
معوض لـ "جدل": فرصة حقيقية في لبنان لبناء دولة القانون بغض النظر عن ما يحدث في سوريا
0
أخبار لبنان
15:19
درباس لـ"جدل": لبناء القضاء السوري والأمن السوري
أخبار لبنان
15:19
درباس لـ"جدل": لبناء القضاء السوري والأمن السوري
0
أخبار لبنان
15:16
نديم الجميّل لـ "جدل": نتمنى الا ينتقل أي أمر بسوريا الى الداخل اللبناني..
أخبار لبنان
15:16
نديم الجميّل لـ "جدل": نتمنى الا ينتقل أي أمر بسوريا الى الداخل اللبناني..
0
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
فنّ
13:10
سلافة معمار تتفاعل مع التطورات الأخيرة في سوريا... هذا ما نشرته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
قصص ظلم في سوريا لا تنتهي...اختصرتها لحظات من الأمل بمشهد الإنسان الحرّ
تقارير نشرة الاخبار
13:00
قصص ظلم في سوريا لا تنتهي...اختصرتها لحظات من الأمل بمشهد الإنسان الحرّ
0
آخر الأخبار
13:55
نديم الجميل لـ "جدل": سننتظر الى ما ستؤول اليه تطورات الامور في سوريا والحكم الجديد وطبيعته ولكن الأهم أنّ كان هناك مشكلة كبيرة بين اللبنانيين والنظام السوري واليوم يجب أن نصبح دولتين وشعبين
آخر الأخبار
13:55
نديم الجميل لـ "جدل": سننتظر الى ما ستؤول اليه تطورات الامور في سوريا والحكم الجديد وطبيعته ولكن الأهم أنّ كان هناك مشكلة كبيرة بين اللبنانيين والنظام السوري واليوم يجب أن نصبح دولتين وشعبين
0
آخر الأخبار
14:06
نديم الجميل لـ "جدل": يجب أن تكون محاكمة حبيب الشرتوني مقدمة للمحاكمات التي يجب أن تحصل
آخر الأخبار
14:06
نديم الجميل لـ "جدل": يجب أن تكون محاكمة حبيب الشرتوني مقدمة للمحاكمات التي يجب أن تحصل
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
خبر عاجل
15:42
تدقيق: تبين أن الصورة المتناقلة لبشار الاسد وزوجته في موسكو هي قديمة وتعود الى جولة لهما للمتضررين من الزلزال في حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إضاءة على الموقف الإيراني بعد التطورات السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إضاءة على الموقف الإيراني بعد التطورات السورية
0
أخبار دولية
13:44
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: سوريا ليست في مأمن بعد
أخبار دولية
13:44
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: سوريا ليست في مأمن بعد
0
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
أخبار دولية
13:42
موجة نزوح كثيفة من سوريا بإتجاه لبنان من المعابر غير الشرعية في الهرمل
0
أخبار دولية
13:39
الجيش السوري استخدم الاغتيالات كوسيلة لإسكات معارضيه
أخبار دولية
13:39
الجيش السوري استخدم الاغتيالات كوسيلة لإسكات معارضيه
0
أخبار دولية
13:36
بالأرقام سنوات من الانهيار الاقتصادي في سوريا تحت حكم الأسد
أخبار دولية
13:36
بالأرقام سنوات من الانهيار الاقتصادي في سوريا تحت حكم الأسد
0
أخبار دولية
13:33
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
أخبار دولية
13:33
والدة أوستن تايس للـ LBCI : مستمرة بمتابعة قضية ابني الذي اختفى قسريًا في سوريا
0
أخبار دولية
13:27
التحركات السياسية حول سوريا مستمرة في الدوحة
أخبار دولية
13:27
التحركات السياسية حول سوريا مستمرة في الدوحة
0
أخبار دولية
13:19
إسرائيل نقلت ثقل جيشها الى الجبهة السورية
أخبار دولية
13:19
إسرائيل نقلت ثقل جيشها الى الجبهة السورية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:12
تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...
أخبار دولية
15:12
تناقل صورة تظهر بشار الاسد وزوجته في موسكو تبين أنها قديمة...
2
خبر عاجل
09:58
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
خبر عاجل
09:58
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة
3
خبر عاجل
08:16
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي
خبر عاجل
08:16
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي
4
أخبار لبنان
03:51
إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق
أخبار لبنان
03:51
إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق
5
آخر الأخبار
00:48
المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين
آخر الأخبار
00:48
المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين
6
فنّ
04:07
بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر
فنّ
04:07
بعد التطورات الأخيرة في سوريا... أيمن زيدان: أعتذر
7
خبر عاجل
23:42
مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة
خبر عاجل
23:42
مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة
8
تقارير نشرة الاخبار
12:48
سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
12:48
سقط الاسد… حان الوقت لنَبني دولة ويكون لبنان في لبنان وسوريا في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More