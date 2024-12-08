ادرعي: تحرّكنا في مواجهة لأنشطة لحزب الله على إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي ان "الجيش الاسرائيلي تحرك خلال اليوم في مواجهة أنشطة لحزب الله شكلت تهديدًا على إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



وقال " طائرة لسلاح الجو هاجمت عناصر من حزب الله عملوا داخل مستودع أسلحة في جنوب لبنان وشكلوا تهديدًا في المنطقة منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان. لقد وجه هؤلاء وأشرفوا على مخططات إرهاببة ضد قوات الجيش الاسرائيلي ومواطني إسرائيل على مدار الأشهر الماضية. كما هاجمنا لإزالة تهديدات خلال اليوم عددًا من عناصر حزب الله في جنوب لبنان. "



واضاف "يبقى الجيش الاسرائيلي ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان ومنتشرًا في جنوب لبنان ومتحركًا لازالة كل تهديد على إسرائيل ومواطنيها."