شقير يتمنى بناء علاقات أخوية حقيقية وصحيحة بين لبنان وسوريا

هنأ رئيس تجمّع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير الشعب السوري بإطاحة نظام بشار الأسد، معتبراً أن الشعب السوري "يكتب الآن تاريخه الجديد، وطي أكثر من نصف قرن من القهر والظلم والاستبداد".



وأشاد شقير في تصريح بأداء "الثورة السورية المميز الذي ينال كامل الإحترام والتقدير خصوصاً خلال تقدمها وسيطرتها على المحافظات وبعد سقوط نظام الأسد، حيث لم تلجأ إلى إراقة الدماء والثأر والانتقام حتى ممن ظلمها في السنوات السابقة، وأثبتت أنها أمينة على مؤسسات الدولة عبر حمايتها من التخريب والتدمير"، متمنياً أن يترسخ هذا النهج أكثر فأكثر خلال الفترة الإنتقالية وكذلك في إختيار سلطة جديدة تكون على قدر آمال وتطلعات الشعب السوري".



وتمنّى أن "يكون الثامن من تشرين الثاني 2024 صفحة مشرقة في تاريخ سوريا والمنطقة، ومحطة محورية لبناء سوريا الحرية والديمقراطية الحاضنة لجميع أبنائها، ولبناء علاقات أخوية حقيقية وصحيحة بين لبنان وسوريا تقوم على أسس الإحترام المتبادل واستقلال وسيادة الدولتين".