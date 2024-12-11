الصفدي يبحث مع بوحبيب في أوضاع في سوريا وخطوات تثبيت وقف النار في لبنان

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردنية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب محادثات هاتفية، اليوم، تناولت تطورات الأوضاع في سوريا وخطوات تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.



ووضع بو حبيب الصفدي في صورة الخطوات التي يقوم بها لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار.



وأكد الصفدي وقوف الأردن المطلق مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.