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السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية

أخبار لبنان
2024-12-11 | 05:57
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السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية
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السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية

أعلن السفير المصري علاء موسى من عين التينة أن المشاورات مستمرة بين القوى السياسية بهدف الوصول الى توافق بين اسم لرئاسة الجمهورية أو اكثر لطرحها خلال الجلسة المقبلة، وقال: "تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بهذه الاسماء وبري أكد انها جلسة مفتوحة بدورات متتالية".

واضاف: "اللجنة الخماسية أبلغت الرئيس برّي بأهمية انتخاب رئيس جامع للبنانيين وقادر على تنفيذ الإصلاحات".
 
وكان بري إستقبل سفراء "اللجنة الخماسية"سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون ، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ، وسفير جمهورية مصر العربية علاء موسى ، بحضور مستشار الرئيس بري علي حمدان .

اللقاء الذي دام لساعة تقريباً جرى خلاله عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية لاسيما ملف إستحقاق رئاسة الجمهورية والجلسة المخصصة للإنتخاب في 9 كانون الثاني المقبل .

سفراء الخماسية أعربوا عن تقديرهم لدولة الرئيس بري لجهة تعيينه جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ التاسع من كانون الثاني وكذلك أبدو ترحيبهم لإنجاز إتفاق وقف إطلاق النار والجهود التي بذلت للتوصل اليه .

 بدوره الرئيس نبيه بري إعتبر أن الإجتماع مع سفراء الخماسية كان جيداً ، شاكرا لهم متابعتهم ، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم حضور جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لإنتخاب الرئيس العتيد ولكي يشهدوا الحضور والنصاب والإنتخاب .

 وشدد رئيس المجلس على الحاجة الوطنية الملحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي خاصة في هذه الظروف والمتغيرات المتسارعة في المنطقة لا سيما ما يحصل في سوريا .

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