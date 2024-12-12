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ضابط كبير في الجيش الأميركيّ زار بيروت... لمراقبة انسحاب أوّل دفعة من القوات الإسرائيلية

أخبار لبنان
2024-12-12 | 01:41
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ضابط كبير في الجيش الأميركيّ زار بيروت... لمراقبة انسحاب أوّل دفعة من القوات الإسرائيلية
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ضابط كبير في الجيش الأميركيّ زار بيروت... لمراقبة انسحاب أوّل دفعة من القوات الإسرائيلية

زار ضابط كبير في الجيش الأميركيّ بيروت، الأربعاء، لمراقبة انسحاب أوّل دفعة من القوات الإسرائيلية من لبنان، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على إكس، أنّ قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، زار مقر مراقبة وقف إطلاق النار في بيروت والتقى بقائد الجيش اللبنانيّ العماد جوزيف عون.
 
كما أوضحت أنّ زيارة كوريلا جاءت لمراقبة الانسحاب الأوّل الجاري للقوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبنانيّ، في منطقة الخيام في لبنان كجزء من الاتفاق.
 
وقال كوريلا: "هذه خطوة أولى مهمة في تنفيذ وقف دائم للأعمال العدائية وتضع الأساس للتقدم المستمر."
 
وتقوم الولايات المتحدة وفرنسا بمَهمّة مراقبة لهدنة مدتها 60 يومًا بين إسرائيل و"حزب الله" والتي تتضمن انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية.

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