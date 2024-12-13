مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: لم نصدر أيّ بيان أو تعميم بخصوص قطع المياه أو أعمال صيانة

أكّدت مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ للمشتركين في مدينة صيدا والجوار أنّها لم تصدر أيّ بيان أو تعميم بخصوص قطع المياه أو أعمال صيانة.



وشدّدت المؤسسة على أنّ أيّ بيان أو تعميم يصدر عن المؤسسة عبر منصاتها الرسمية وعبر وسائل الاعلام المعروفة والرسمية.