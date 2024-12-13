وزير الدفاع بحث مع قائد الجيش ورئيس الأركان في الأوضاع الأمنية وانتشار الجيش في الجنوب

التقى وزير الدفاع الوطنيّ موريس سليم، في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة.



وبحثوا الأوضاع الأمنية في البلاد، سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش انفاذا لترتيبات وقف اطلاق النار وخطة الإنتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات.



وأشار وزير الدفاع إلى مواصلة إسرائيل تنفيذ خروقاتها واعتداءاتها على قرى الجنوب في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات، التي قدمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.



وأكد سليم أنّ على المجتمع الدوليّ لا سيما الدول الراعية لوقف اطلاق النار الضغط على إسرائيل، لوقف انتهاكاته والالتزام بالترتيبات، التي تقضي بوقف الأعمال العدائية والإنسحاب الى ما وراء الحدود الدولية تطبيقًا للقرار ١٧٠١.