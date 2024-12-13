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وفد من الهيئات الإقتصادية يلتقي بخاري: أهمية النهوض بالدولة وانتخاب رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2024-12-13 | 06:08
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وفد من الهيئات الإقتصادية يلتقي بخاري: أهمية النهوض بالدولة وانتخاب رئيس الجمهورية
زار وفد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزة، لبحث آخر المستجدات الحاصلة في لبنان والمنطقة.
وتركز البحث في جزء كبير من اللقاء على أهمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية وسبل تطويرها وتنميتها على مختلف المستويات بما يعكس عمق وقوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وأكّد الجانبان على ضرورة إعادة الإعتبار للدولة الللبنانية بمختلف مؤسساتها ووظائفها، وانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل وتشكيل حكومة سريعًا، لإنقاذ البلاد وإعادتها الى طريق التعافي والنهوض بعد كل الأزمات الكارثية التي مر بها لبنان.
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