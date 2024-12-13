ميقاتي التقى ببارولين والأخير: الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية

عقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين الذي شدد على أن "لبنان كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض".



وأشار الى أن "لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي".



وقال:"نحن منذ سنتين ننادي بانتخاب رئيس للجمهورية ونتمنى حصول ذلك في الموعد المحدد وان يكون رئيساً قادراً على أن يجمع اللبنانيين تحت سقف الدستور".



وشدد على أن الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية.