ميقاتي التقى ببارولين والأخير: الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية

عقد الرئيس #نجيب_ميقاتي اجتماعاً مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين الذي شدد على أن "لبنان كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض".
وأشار الى أن "لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي".
وقال: "نحن منذ سنتين ننادي بانتخاب رئيس… pic.twitter.com/QSxYSTHoJV
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 13, 2024
عقد الرئيس #نجيب_ميقاتي اجتماعاً مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين الذي شدد على أن "لبنان كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض".
وأشار الى أن "لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي".
وقال: "نحن منذ سنتين ننادي بانتخاب رئيس… pic.twitter.com/QSxYSTHoJV