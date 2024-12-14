الجميل: هناك فرصة لانتخاب رئيس واعادة بناء المجتمع والثقة بين اللبنانيين

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع عضو الكونغرس الاميركي دارين لحود في بكفيا في آخر التطورات.



وأكّد الجميل أنها فرصة للبنان ليس فقط لانتخاب رئيس انما الذهاب ابعد من ذلك باعادة بناء المجتمع والثقة بين اللبنانيين.



بدوره، شدد لحود على ضرورة استمرار وقف اطلاق النار في لبنان.