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نعيم قاسم: حزب الله لم ينته...ونتمنى أن يتشارك كل المكونات في سوريا في صياغة الحكم الجديد
أخبار لبنان
2024-12-14 | 11:39
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نعيم قاسم: حزب الله لم ينته...ونتمنى أن يتشارك كل المكونات في سوريا في صياغة الحكم الجديد
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نعيم قاسم: حزب الله لم ينته...ونتمنى أن يتشارك كل المكونات في سوريا في صياغة الحكم الجديد
أوضح الامين العام لحزب الله نعيم قاسم أن اتفاق وقف اطلاق النار هو لوقف العدوان وليس لانهاء المقاومة وهو قرار تنفيذي للقرار 1701 وينفذ حتى حدود الليطاني حصرا ولا علاقة له بقضايا الداخل اللبناني أو بعلاقة المقاومة بالدولة والجيش.
وقال: "عدّلنا ما استطعنا في الاتفاق الذي هوكستين والعدو أتيا به وما جعل العدو الذهاب الى الاتفاق وايقاف العدوان هو صمود المقاومين والتضحيات والادارة السياسية والجهادية المتكاملة والفعالة والمقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه".
وبشأن المستقبل، عدّد قاسم ان حزب الله سيعمل على تنفيذ الاتفاق في جنوب الليطاني ومساعدة الدولة في اعادة الاعمار والمشاركة ببرنامج انقاذي اصلاحي مبني على المواطنة والمساواة تحت سقف القانون والطائف وانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني والحوار الايجابي حول القضايا الاشكالية.
واشار الى أن عدوان اسرائيل على لبنان كان متوقعاً في أية لحظة "لكننا لم نكن نعلم التوقيت الذي سيختاره الصهاينة لشن العدوان قبل طوفان الأقصى وهذا له علاقة بمشروع التوسع الاسرائيلي"، كما قال.
واضاف: "العدو انجز قتل القيادات في حزب الله والاختراقات لشبكة الاتصالات وكان الثمن كبيراً، وخسر حزب الله في المرحلة الحالية طريق الإمداد القادم عبر سوريا لكن هذا تفصيل صغير وقد يتبدل مع الزمن، وبالتالي، العدو لم يحقق اهدافه بالعمليات التي حصلت بالمقابل انجزنا منع العدو من انهاء المقاومة، ونحن مستمرون ايمانا واعدادا، أما الأساليب والطرق للاستمرار، فهي لها علاقة بكل مرحلة على حدى ونحن دافعنا عن لبنان لأن العدوان الأخير استهدف لبنان بأكمله وأوقفناه عند الحدود".
أما عن موقف حزب الله من آخر المستجدات في سوريا، قال قاسم: "لا يمكن الحكم على القوى الجديدة في سوريا الا حين تستقر ونتمنى ان يكون الخيار الجديد هو التعاون بين الشعبين والحكومتين في لبنان وسوريا ، ونتمنى أن يتشارك كل الأطراف والمكونات في سوريا في صياغة الحكم الجديد والمشاركة فيه ونتمنى أن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة اسرائيل عدوا وألا تطبع معها وهذه هي العوامل التي ستؤثر على علاقتنا بسوريا".
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