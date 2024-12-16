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ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم

أخبار لبنان
2024-12-16 | 04:23
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ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم
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ضو: امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط... ونريد رئيسا ذات نهج صارم

شدد النائب مارك ضو على ان امكانية التعطيل بـ"الثلث الشيعي" يجب أن تسقط بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد وأن على حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعيا ذلك.

وقال ضو في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نريد رئيسا ذات نهج صارم وانضباط كبير وقائد الجيش العماد جوزيف عون من المفضلين لتأدية الدور الامني المطلوب".

واعتبر ان مشروع حزب الله بالمنطق العسكري الذي كان سائدا سقط في لبنان وفلسطين وأن مقاربة المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين خطأ.

وطالب ضو عناصر حزب الله الذين قاتلوا في سوريا بمغادرة لبنان، لافتا الى أن السلطة السورية الجديدة قادرة على مطالبة لبنان بتسليمهم بموجب القانون.

من جهة اخرى، تمنى ضو على الحكومة اللبنانية تشكيل فريق خاص بالتعاون مع القضاء اللبناني لإرساله الى سوريا لمتابعة ملف الاغتيالات.

وأكد على انه على الدولة وضع آلية عودة السوريين الى بلادهم وتسهيلها والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والجهات الدولية الفاعلة لاعادة تصنيف النازحين. 

وفي الملف السوري، رأى ضو أن اسرائيل تسعى الى الدفع باتجاه حرب أهلية في سوريا.

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