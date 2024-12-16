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شقير لبري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
2024-12-16 | 06:25
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شقير لبري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
دعا رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، في رسالتين، كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991.
وأكّد أنّه "في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية، سيما سقوط النظام، في سوريا وإعادة تشكيل السلطة فيها، يجب إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991".
واقترح مراجعة الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية المنبثقة عنها، بما في ذلك البروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود الموقعة بين البلدين، وذلك بما يحقق مصلحة لبنان بشكل متوازن وسليم على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية والتجارية.
وقال إنّ إعادة تقييم هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات، التي تواجه لبنان، مع التركيز على ضمان تعزيز الإنتاج الوطنيّ وحماية القطاعات الاقتصادية اللبنانية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد على ايمانه بدورهما الوطنيّ والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة وحكمتهما في اتخاذ الخطوات اللازمة، لحماية مصلحة لبنان وشعبه.
وقال: "نرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب ومجلس الوزراء الكريمين."
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