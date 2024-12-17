عضو مجلس ادارة "كهرباء لبنان": المسح الاولي يشير الى أن حجم الخسائر بالشبكة يقدر بـ300 مليون دولار

كشف عضو مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كريم سابا، ان المسح الاولي يشير الى ان حجم الخاسرة تقدر بنحو 300 مليون دولار، لافتا الى أن تقريرا رسميا سيصدر عن المؤسسة الاسبوع المقبل.



ولفت سابا في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الاضرار متفاوتة وتنقسم الى ثلاث اقسام، قسم متعلق بالتوزيع يقدر بنحو 100 مليون دولار، وقسم مرتبط بالنقل يقدر بنحو 50، وقسم ثالث ناتج عن فواتير عدادات دمرت لا يمكن جبايتها، تبلغ نحو 150 مليون دولار.



وقال: "نعطي الاولوية للمناطق المأهولة والقابلة لعودة السكان اليها وانجزنا بعض الاصلاحات"، مشدداً على أن "لولا السياسية الحكيمة لما تمكنا من انجازها".