الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عضو مجلس ادارة "كهرباء لبنان": المسح الاولي يشير الى أن حجم الخسائر بالشبكة يقدر بـ300 مليون دولار
أخبار لبنان
2024-12-17 | 04:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عضو مجلس ادارة "كهرباء لبنان": المسح الاولي يشير الى أن حجم الخسائر بالشبكة يقدر بـ300 مليون دولار
كشف عضو مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كريم سابا، ان المسح الاولي يشير الى ان حجم الخاسرة تقدر بنحو 300 مليون دولار، لافتا الى أن تقريرا رسميا سيصدر عن المؤسسة الاسبوع المقبل.
ولفت سابا في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الاضرار متفاوتة وتنقسم الى ثلاث اقسام، قسم متعلق بالتوزيع يقدر بنحو 100 مليون دولار، وقسم مرتبط بالنقل يقدر بنحو 50، وقسم ثالث ناتج عن فواتير عدادات دمرت لا يمكن جبايتها، تبلغ نحو 150 مليون دولار.
وقال: "نعطي الاولوية للمناطق المأهولة والقابلة لعودة السكان اليها وانجزنا بعض الاصلاحات"، مشدداً على أن "لولا السياسية الحكيمة لما تمكنا من انجازها".
أخبار لبنان
ادارة
"كهرباء
لبنان":
المسح
الاولي
الخسائر
بالشبكة
بـ300
مليون
دولار
التالي
تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين جبيل وعمشيت بسبب تعبيد للحُفر
اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-12
"لبنان القوي" قدم طعنا بالتمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين
أخبار لبنان
2024-12-12
"لبنان القوي" قدم طعنا بالتمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين
0
أخبار لبنان
2024-12-10
"كهرباء لبنان" : إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في السلطانية
أخبار لبنان
2024-12-10
"كهرباء لبنان" : إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في السلطانية
0
أخبار لبنان
2024-12-09
"كهرباء لبنان ": إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في النبطية
أخبار لبنان
2024-12-09
"كهرباء لبنان ": إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في النبطية
0
آخر الأخبار
2024-12-06
معوّض: حزب الله ليس مقاومة لبنانية على الأقلّ بل هو "ميليشا عابرة للحدود" وتجرّ لبنان الى المآسي كما أن المقاومة لا يمكن أن تستخدم سلاحها ضدّ شعبها وأكدت هذه الحرب ان علاقة ايران بحزب الله لا تقتصر على دعم سياسي بل منها تنبثق ادارته المباشرة
آخر الأخبار
2024-12-06
معوّض: حزب الله ليس مقاومة لبنانية على الأقلّ بل هو "ميليشا عابرة للحدود" وتجرّ لبنان الى المآسي كما أن المقاومة لا يمكن أن تستخدم سلاحها ضدّ شعبها وأكدت هذه الحرب ان علاقة ايران بحزب الله لا تقتصر على دعم سياسي بل منها تنبثق ادارته المباشرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:59
الكتائب: لعلاقات ندية مع سوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني- السوري وحصر العلاقات الدبلوماسية عبر السفارتين
أخبار لبنان
10:59
الكتائب: لعلاقات ندية مع سوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني- السوري وحصر العلاقات الدبلوماسية عبر السفارتين
0
أخبار لبنان
10:43
سلسلة استقبالات لميقاتي...
أخبار لبنان
10:43
سلسلة استقبالات لميقاتي...
0
أخبار لبنان
09:46
جنبلاط: نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها
أخبار لبنان
09:46
جنبلاط: نريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها
0
أخبار لبنان
09:33
وزارة الزراعة دعت الى تعبئة الاستبيان الاولي حول أضرار القطاع جراء العدوان الاسرائيلي
أخبار لبنان
09:33
وزارة الزراعة دعت الى تعبئة الاستبيان الاولي حول أضرار القطاع جراء العدوان الاسرائيلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:34
بريطانيا تفرض عقوبات على 20 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي
أخبار دولية
10:34
بريطانيا تفرض عقوبات على 20 ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي
0
أخبار دولية
2024-12-16
وزيرة اللجوء الهولندية: تقدمنا بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء
أخبار دولية
2024-12-16
وزيرة اللجوء الهولندية: تقدمنا بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء
0
آخر الأخبار
07:35
وزارة الخارجية: فرنسا ترفع العلم فوق سفارتها في دمشق بعد إغلاقها 12 عاما
آخر الأخبار
07:35
وزارة الخارجية: فرنسا ترفع العلم فوق سفارتها في دمشق بعد إغلاقها 12 عاما
0
صحف اليوم
23:53
مصدر نيابي مقرب من بري لـ"الأنباء" الكويتية: الساعات المقبلة ستشهد تكثيفًا للاتصالات باتجاه تأمين التوافق حول مرشح
صحف اليوم
23:53
مصدر نيابي مقرب من بري لـ"الأنباء" الكويتية: الساعات المقبلة ستشهد تكثيفًا للاتصالات باتجاه تأمين التوافق حول مرشح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:12
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
10:12
صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
07:06
خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ
أخبار دولية
07:06
خامنئي: تصوّر أميركا والكيان الصهيوني بشأن انتهاء المقاومة تصوّر خاطئ
0
أخبار دولية
06:54
رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت
أخبار دولية
06:54
رئيس الحكومة السورية الانتقالية: استلمنا خزائن سوريا خاوية ولا يوجد أرقام دقيقة بشأن الأموال التي سرقت
0
أخبار لبنان
06:52
حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت
أخبار لبنان
06:52
حفل تكريم طيران الشرق الأوسط والعاملين فيها... ميقاتي: صفحة الحرب طُويت
0
أخبار لبنان
04:20
اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
أخبار لبنان
04:20
اهالي شهداء وضحايا 4 آب : بحاجة لمجلس دستوري كامل
0
أخبار دولية
03:57
فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية
أخبار دولية
03:57
فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية
0
أخبار دولية
02:50
إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"
أخبار دولية
02:50
إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جلسة إنتخاب الرئيس بين سلة الأسماء وسلة المهام
0
أخبار دولية
13:48
بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري
أخبار دولية
13:48
بعد سقوط الأسد... العين على مستقبل القطاع النفطي السوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:20
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
خبر عاجل
15:20
مصادر للـLBCI: بعد خسائر حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد تحول الملف اللبناني من قائمة الأزمات الأمر الذي كان يستوجب تسلمه من قبل المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وأصبح ضمن قائمة الدول المستقرة في وزارة الخارجية السعودية
2
خبر عاجل
12:54
مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية
خبر عاجل
12:54
مراسلة الـLBCI في حيفا أمال شحادة: اسرائيل تستعد لتوجيه ضربة واسعة وقوية لليمن خصوصًا بعد استهداف تل ابيب اليوم بصواريخ باليستية
3
أمن وقضاء
14:50
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور
أمن وقضاء
14:50
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور
4
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في اسعار المحروقات...
5
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
صحف اليوم
00:44
اقتراح العفو العام سيشمل جميع الجرائم : مخدرات، سرقة، إرهاب، تعامل... (الاخبار)
6
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
أخبار لبنان
15:54
هوف لـ عشرين 30: سقوط النظام السوري كان مفاجأة كاملة... وأعتقد أن ترامب لن يوفر جهدًا لتوسيع الإتفاقية الإبراهيمية
7
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
خبر عاجل
09:56
آمال شحادة: هناك تقدم سريع ومهم والصفقة بحسب إسرائيل أقرب من أي وقت مضى والوفد الاسرائيلي موجود ما بين قطر والقاهرة والتطور السريع والجديد بالموضوع بحسب إسرائيل هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء
8
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
أخبار لبنان
03:57
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للـ LBCI: تقنين قاسي جداً على المياه قريباً..."صلّو تشتي وتتلج"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More