بري : لوجوب أن تشمل خطة إعادة الإعمار إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين وأصحاب المهن الصغيرة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مع مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية والتربوية والإقتصادية والصناعيه والزراعية والمؤسسات الرسمية .كاريه نقل رغبة البنك الدولي للإنخراط مع الحكومة اللبنانية في هذه الورشة لضمان حسن سير العمل وتنفيذه وإستدامته .وأثنى الرئيس بري على رغبة البنك الدولي وجهوزيته للإستجابة وإنخراطه مع لبنان في إعادة إعمار ومعالجة نتائج العدوان الإسرائيلي، وإستفسر عن تفاصيل الخطة التي يعمل على إعدادها البنك الدولي مؤكداً على وجوب أن تشمل هذه الخطة إستصلاح الاراضي وتأمين قروض للمزارعين والصناعيين وأصحاب المهن الصغيرة بما يمكنهم من النهوض مجدداً وبفترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري .