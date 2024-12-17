الجيش: توقيف مواطن عند حاجز رأس المال - الهرمل لحيازته كمية كبيرة من المخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 17/12/2024، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز رأس المال - الهرمل المواطن (ع.م.) لحيازته كمية كبيرة من المخدرات: كوكايين، باز كوكايين، كبتاغون، حشيشة الكيف، وماريوانا.



سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".