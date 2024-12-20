الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان: المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن لا رئيس مواجهة

أخبار لبنان
2024-12-20 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان: المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن لا رئيس مواجهة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المفتي قبلان: المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن لا رئيس مواجهة

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن، لا رئيس مواجهة".

وقال قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة: "لبنان لا يتحمّل مفاجآت، وبخاصة أن نار المنطقة تستعر في لبنان، ولبنان يُحكم من لبنان لا من الخارج، والاستقواء بغير قوة لبنان الداخلية يضع لبنان في فتنة لا نهاية لها، وتاريخ لبنان الطويل واضح بقدرته على ابتلاع التغييرات الإقليمية والدولية، لكن المشكلة بالأثمان".

واضاف: "نحن لا نريد لشعب هذا البلد العزيز المزيد من الأثمان المرّة، والقوى السياسية إما تضع البلد بقلب الخراب، أو تحول دون ذلك، فالحل برئيس ضامن وحكومة عيش مشترك ميثاقية، وأجهزة أمنية وظيفتها مصالح لبنان الأمنية، لأن أي خطأ بلعبة التوازنات السياسية سوف يضع البلد بقلب الكوارث".

وشدد على "أننا ضد العزل السياسي، وضد لبنان الملعب، بل نحن مع لبنان الوطن والرؤية، والدولة مطالبة برفع الصوت وحماية قرارها السياسي، ووجهة لبنان الإقليمية يجب ألا تكون على حساب لبنان وشعبه وسيادته، لأن الخارج الدولي أو الإقليمي يضعنا بمواجهة بعضنا البعض. والحل بتوافق داخلي بعيداً من المقامرة السياسية التي لا تنفصل عن الخراب".

وأشار إلى أن "توازنات لبنان الحالية مشدودة، واللعب فيها يفجّر البلد، ولا أعتقد أن هناك مصلحة لأحد بانفجار البلد".

أخبار لبنان

قبلان:

المطلوب

توافق

مسيحي

إسلامي

مواجهة

LBCI التالي
وزير الأشغال تفقد سير الأعمال في المطار: كل الشركات تقريبًا أصبحت تسيّر رحلاتها
كتاب من وزير المال الى رئيس الحكومة يتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-15

المفتي قبلان للنواب: موعد الجلسة الرئاسية قريب جداً والمطلوب ثقة بحجم وطن متضامن

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-27

الرئيس الإيراني: الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة العدوان الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
04:12

البزري: لبنان بحاجة لحكومة سياسية مختلفة.. وهذا هو الرئيس المطلوب

LBCI
آخر الأخبار
03:15

البزري للـLBCI: المطلوب في هذه المرحلة أن يكون لدينا رئيس جمهورية توجّهه واضح ولديه قناعة باتفاق الطائف من أجل اجراء الاصلاحات الضرورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:29

شقير وزغيب يوقعان مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان ومركز البحوث في الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الراعي بحث آخر المستجدات مع السفير الفرنسي والسفير البابوي

LBCI
أخبار لبنان
07:03

"المنبر الوطني للإنقاذ": بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا

LBCI
أخبار لبنان
06:41

لاقونا نعيّد سوا بـOMT Christmas In Action

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-18

أحمد الشرع: يجب رفع العقوبات المفروضة على سوريا ويجب رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية

LBCI
منوعات
2024-12-19

لهذه الأسباب... ضفادع تشيلي العملاقة معرضة للانقراض

LBCI
منوعات
15:00

تسريحة شعر دونالد ترامب الجديدة تشعل مواقع التواصل: تغيير حقيقي أم خدعة؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:12

رازي الحاج: هدفنا هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية واسم جعجع بالنسبة لنا أكبر من منصب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:31

الـ LBCI تواكب الحركة الأميركية في سوريا... اليكم آخر المتسجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:03

"المنبر الوطني للإنقاذ": بقاء النظام السياسي الحالي لم يعد قرارًا قائمًا

LBCI
أخبار لبنان
05:47

وزير الأشغال تفقد سير الأعمال في المطار: كل الشركات تقريبًا أصبحت تسيّر رحلاتها

LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد كلام فرنجية... اليكم آخر مواقف الكتل من الملف الرئاسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
12:05

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة

LBCI
أخبار لبنان
14:55

تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية... هذا ما كشفه وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية

LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:15

أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
12:06

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
15:11

بول مرقص لـ "جدل": قانون "قيصر" ينتهي غدا ً...واذا ابدى احمد الشرع سلوكاً جديداً يمكن ان تُرفع عنه

LBCI
منوعات
16:30

الإمارات تتصدر بجواز السفر "الأقوى عالميًا"... فأين حلّ لبنان؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More