مولوي: مجلس وزراء الأمن السيبرانيّ العرب فرصة حقيقية لتعزيز التعاون العربيّ وتوحيد المساعي

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أنّ أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبرانيّ العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يتخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدد أمن الدولة وعمل المؤسسات.



ورأى أنّ مجلس وزراء الأمن السيبرانيّ العرب فرصة حقيقية، لتعزيز التعاون العربيّ وتوحيد المساعي وشد عرى أمننا العربيّ المشترك، "فنطلق المبادرات لدعم الجهود العربية والوطنية ونواكب تطور التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".



وأعلن أنّ لبنان أقرّ قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصيّ رقم 81/2018.



وقال: "كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانيّ في العام 2019."



وأكد بيان وزاريّ للحكومة ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة، لحماية الفضاء السيبرانيّ اللبنانيّ والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات.



وقال: "نحن نتطلع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية."



وأضاف:"لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصلت إلى تحديد مصدرها وإتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهود مستمرة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".