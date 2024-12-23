أدرعي: القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان كشفت عن مستودع أسلحة

#عاجل قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان تكشف مستودع أسلحة احتوى على أكثر من 100 عبوة ناسفة و20 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وعشرات القذائف الصاروخية



🔸قوات اللواء 769 تواصل نشاطها في منطقة جنوب لبنان، وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



🔸وفي إطار عملية كتائبية نفذتها… pic.twitter.com/ILRN2jQzW6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2024

كشفت القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان عن مستودع أسلحة احتوى على أكثر من 100 عبوة ناسفة و20 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وعشرات القذائف الصاروخية.وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنّ قوات اللواء 769 تواصل نشاطها في منطقة جنوب لبنان، وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وكتب، عبر اكس:"في إطار عملية كتائبية نفذتها القوات، عثر مقاتلو غولاني على أهداف إرهابية إضافية في جنوب لبنان. وخلال نشاطها قامت القوات بعمليات تمشيط للمباني في المنطقة وعثرت على مخزن أسلحة يضم أكثر من 100 عبوة ناسفة ونحو 20 منصة مختلفة الأصناف لإطلاق القذائف الصاروخية.كما وعثر المقاتلون خلال عمليات مداهمة أخرى على قذائف هاون، وعتاد عسكري تكتيكي آخر.وتمت مصادرة كافة الوسائل القتالية وتدميرها."