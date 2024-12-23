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الحلبي التقى رابطة متفرغي اللبنانية: التعاون الوثيق بيننا أعطى ثمارا جيدة
أخبار لبنان
2024-12-23 | 11:29
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الحلبي التقى رابطة متفرغي اللبنانية: التعاون الوثيق بيننا أعطى ثمارا جيدة
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور أنطوان شربل، في حضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ورئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتطرق المجتمعون إلى ملفات الجامعة اللبنانية، خصوصا ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة الذي تتابعه الهيئة التنفيذية مع جميع المسؤولين والمعنيين بغية إقراره بأقرب وقت، كما رفع بدل ساعة التعاقد، إضافة إلى ملفات أخرى تعنى بالوضع المعيشي للاساتذة بكل مندرجاتهم (ملاك، متفرّغ، متعاقد بالساعة). ولفتت إلى ان العديد من الأساتذة والموظفين والطلاب أصبحوا من دون منازل.
من جهته، تمنى الحلبي للرابطة وللجامعة سنة مباركة، مؤكدا أنهم "فريق عمل واحد"، مقدرا "تضحياتهم التي أدت إلى نجاح الجامعة في الأعوام المنصرمة في اداء دورها"، وقال: "نجاح الجامعة هو نجاح لنا جميعا، لأن التعاون الوثيق في ما بيننا أعطى ثمارا جيدة".
وأشار إلى أنه يتابع ورئيس الجامعة موضوع الرواتب بالتنسيق مع رئيس الحكومة ووزير المالية، كما يتابع مع رئيس الحكومة موضوع المراسيم وفي مقدمها مرسوم تفرغ الأساتذة، وتشمل المساعي أيضا السعي لإدخال كل العطاءات في صلب الراتب.
واتسمت الأجواء بالإيجابية، خصوصا في ظل استمرارية الجامعة اللبنانية بأداء دورها الريادي على الرغم من كل الصعاب التي مر بها لبنان، وكان تأكيد على استمرارية التواصل والعمل على دعم الجامعة اللبنانية وأهلها لتخطي المرحلة، وتم الاتفاق على المتابعة والتواصل بعد الأعياد المجيدة.
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