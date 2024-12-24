فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

رواد طه: السيد توم فليتشر، شكراً جزيلاً على هذه المقابلة وعلى هذه الفرصة، واهلا بعودتك إلى لبنان

توم فليتشر: شكراً لك، من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى، الظروف صعبة وكان يوماً شاقاً. ولكن من الرائع أن أشعر بطاقة وطاقة لبنان

رواد طه: بالفعل. لقد تم تعيينك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في وقت تواجه فيه المنطقة بأسرها ظروفاً كارثية، إذا جاز التعبير، بدءاً من الحرب الجارية في غزة وما تلاها من تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية في لبنان وانهيار نظام الأسد في سوريا والتغيير المحتمل للنظام، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية في سوريا بعد حرب طويلة الأمد، مع الكثير من القضايا الملحة.

ولكن قبل أن نخوض في كل ذلك، اسمح لي أن أعيدك إلى عامي 2013 و2015، حين كتبت رسالتين جميلتين عن لبنان في تلك الفترة. كنت في السادسة عشرة من عمري آنذاك، وما زلت أتذكر التأثير الكبير الذي تركته هاتان الرسالتان على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بل حتى على المستوى الشخصي بالنسبة لي. لقد تحدثت عن التغيير وقوة الشباب اللبناني، تحدثت عن الانتشار اللبناني في الخارج، وعن معاناة لبنان من أزمات الإنترنت والكهرباء، ركزت بشكل كبير على أهمية إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية. والآن، بعد ما يقارب عقدًا من الزمن، لا يزال لبنان يعاني. خلال هذا العقد، فاتتك أحداث هائلة مثل جائحة كوفيد-19 وثورة شباب في عام 2019 وأكبر انفجار غير نووي في العالم ومؤخرا هذه الحرب. قلت حينها إنك تستثمر في "لبنان 2020"، ومع ذلك نحن لا نزال هنا، في وضع أسوأ حتى، وفي نفس المأزق السياسي القديم.

هل ما زلت تستثمر في "لبنان 2030"؟

توم فليتشر: بالتأكيد 100%، لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان، وأقول ذلك بكل المثالية التي كنت أتمتع بها في تلك الرسائل.ر بما كنت مثاليًا أكثر مما يجب ولم أكن دبلوماسيًا جدًا في تلك الرسائل، أعلم ذلك. لكن ما زلت أشعر، حتى مع كل ما مررتم به. لقد رأيت ذلك بنفسي، كنت في جنوب لبنان اليوم، شاهدت برعب انفجار مرفأ بيروت. شاهدت برعب الانهيار المالي. تعلم، موجة تلو الأخرى من المآسي والاضطرابات واليأس، ومع ذلك، هناك شيء مميز بلبنان، أليس كذلك؟

هناك شيء سحري. ولذلك، ما زلت أشتري أسهمًا في "لبنان 2030".



رواد طه: ما زلت تشتري أسهمًا في "لبنان 2030!"

توم فليتشر: بالتأكيد. وهذا الامر بسبب المواهب والشباب والحيوية لدى الشعب هنا.لا يزال هناك طاقة لا أشعر بها في أي مكان آخر. وقلت دائمًا إنه حتى وإن لم أعد سفيرًا للبنان، فسأحاول أن أكون سفيرًا للبنان. وسأخبرك قصة مجنونة عن تلك الرسائل.

عندما وصلت إلى نيويورك لتولي عملي الجديد كنت في سيارة أجرة في طريقي إلى وسط نيويورك، ولم أتمكن من سحب أي دولارات من حسابي المصرفي بسبب الانتقال بين البلدان وما إلى ذلك. لذلك قلت لسائق التاكسي: خذني إلى أي مطعم لبناني في نيويورك. فقال لي: ما هذا؟ هل هذا نوع من الأمور الغريبة؟ من هو هذا الرجل؟ هل هي عملية اختطاف أو شيء من هذا القبيل؟

قلت له: لا، لا، من فضلك فقط خذني إلى أي مطعم لبناني. فأخذني إلى مطعم لبناني. وعندما دخلت، قال لي أحدهم: "سيد السفير أهلا وسهلا"، وكان شخصًا يتذكر تلك الرسائل. فقال لي: تعال واجلس، تناول كأسًا من النبيذ. سنوفر لك بعض الدولارات، ويمكنك إعادتها لي غدًا. وهذا يعكس ذلك الشعور بوجود شبكة عالمية من الناس الذين يهتمون ببعضهم البعض. إنه أمر رائع.

رواد طه: سنتحدث أكثر عن هذه الشبكة العالمية، ولكن أولاً سأبدأ بأهم مسألة حالية هنا في لبنان؛ سأبدأ بزيارتك إلى الجنوب اليوم. ما كان رد فعلك الأول عندما زرت الجنوب لأول مرة؟ وكيف كان شعورك عند رؤية هذا الخراب، هذا الدمار؟

توم فليتشر: إنه أمر محزن للغاية. إنه حقًا محزن عندما تعرف وتحب مكانًا بالطريقة التي أحب بها لبنان وترى مستوى الدمار واليأس هناك. بين الأنقاض، زرت مستشفى كان الوحيد من بين سبعة مستشفيات في إحدى المناطق الذي لا يزال يعمل، ويخدم 35 قرية.

ويجب أن نكون واضحين تمامًا أن المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية لا يجب أبدًا أن تُستهدف في النزاعات. لذلك، من المحزن رؤية ذلك. ولكن ما رأيته أيضًا هو وجود العاملين في المجال الإنساني بقيادة المجتمعات اللبنانية الذين كانوا يعيدون البناء، ويخرجون من بين الأنقاض، ويعيدون بناء حياتهم من جديد.

توم فليتشر: التقيت أيضًا بالممرضين والأطباء والمعلمين الذين واصلوا عملهم طوال فترة القصف، لدعم المجتمع الأوسع.عملي الآن هو تمثيل الحركة الإنسانية العالمية، وبالنسبة لي الجنوب هذا هو الخط الأمامي للإنسانية، عندما ترى أشخاصًا يتجهون نحو مناطق الصراع لمساعدة الضحايا.

رواد طه: هل التقيت أيضًا بمسؤولين لبنانيين خلال زيارتك؟ هل قابلت رئيس حكومة تصريف الأعمال أو رئيس مجلس النواب أو ربما قائد الجيش، نظرًا لأنك كنت في المنطقة جنوب نهر الليطاني؟ ماذا قلت لهم، وماذا سمعت منهم؟

توم فليتشر: الجميع في لبنان يظن أنني هنا للقيام ببعض الأمور السياسية، وسمعت شتى أنواع الشائعات عن الصفقات السياسية المختلفة التي قد أكون مشاركًا بها. ولكن في الحقيقة، أنا هنا في مهمة إنسانية بحتة. أنا هنا للنظر في كيفية تقديم أقصى دعم ممكن لهذا العدد الهائل من المحتاجين في جميع أنحاء لبنان.

نعم، وكجزء من هذه المهمة، التقيت بعدد من أعضاء الحكومة. لقد أتيت للتو من اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

كما تعلمون، رغم أنني غادرت قبل عشر سنوات، إلا أن العديد من الشخصيات التي تعاملت معها في تلك الفترة ما زالت موجودة. لذا، من ناحية، هناك تغييرات كبيرة حدثت، لكن من ناحية أخرى، هناك بعض الاستمرارية أيضًا. لقد قمت بتجديد بعض الصداقات القديمة، والآن أستفيد من هذه المحادثات والعلاقات لمعرفة كيفية تعظيم الدعم الدولي للبنان.

توم فليتشر: لا يمكننا أن نسمح بأن يؤدي وجود العديد من الأزمات حول العالم في الوقت الحالي إلى تحويل الانتباه عن الاحتياجات الهائلة التي نجدها هنا. كما تعلمون، أنا أتعامل مع أزمات في السودان، غزة، أوكرانيا، أفغانستان، والعديد من الأزمات الأخرى على مستوى العالم. لكنني مصمم حقًا على ألا يتحول الانتباه بعيدًا عن الاحتياجات الكبيرة الموجودة هنا.

رواد طه: بالفعل، أنت تتحدث عن هذه الاحتياجات الكبيرة. نحن نعلم أن هناك فجوة في التمويل بين ما هو مطلوب فعليًا وما تم جمعه أو المساهمة به من تعهدات وبرامج. ما هي الحالة الراهنة لجهود الإغاثة في لبنان؟ أين نقف الآن؟ وما هو حجم هذه الفجوة؟

توم فليتشر: هذه مشكلة تواجه عددًا كبيرًا من الصناديق التي أعمل عليها حاليًا. على المستوى العالمي، نحاول جمع الأموال لـ190 مليون شخص في حاجة، ونحتاج إلى 47 مليار دولار، وفي العام الماضي، لم يتم تمويل أكثر من 50% من إجمالي نداءاتنا.

لذا، إنه وقت صعب لجمع الأموال من المجتمع الدولي، حيث تنظر العديد من الدول إلى الداخل. علينا أن نعيد تشكيل التعاطف العالمي، وأن نعيد تقديم القضية للتضامن العالمي. صندوق لبنان ممول بنسبة 60%، وهو أمر جيد مقارنة بالعديد من الصناديق الأخرى، لكنه ليس كافيًا بالنسبة لنا. ومهمتي الآن هي محاولة سد هذه الفجوة.

هذا هو الحوار الذي أجريته مع الحكومة الحالية اليوم، كيف يمكننا تقديم قضية قوية بأن لدينا خطة قوية، وأننا ننسق بطريقة فعالة جدًا، وأن الأموال ستذهب إلى حيث يجب أن تذهب، أي للوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة.

رواد طه: هذا كان بالضبط سؤالي التالي. هناك الكثير من القلق بشأن الفساد عندما يتعلق الأمر بتوزيع المساعدات، أو احتمال استغلال تلك الموارد لتحقيق فوائد سياسية، خاصة من قبل الأحزاب السياسية النشطة على الأرض التي تحاول كسب نوع من الدعم السياسي من خلال توزيع المساعدات. كيف تتأكدون من أن ذلك لن يحدث الآن أو في المستقبل؟

توم فليتشر: هناك نقطتان رئيسيتان في هذا الأمر. أولاً، من المهم جدًا وجود خطة شفافة للتعافي في لبنان يستطيع الجمهور الاطلاع عليها، بحيث يمكنهم معرفة كيف تخطط الحكومة لتوزيع المساعدات. وهذا كان جزءًا كبيرًا من النقاش اليوم، أهمية الشفافية. وكما أخبرني رئيس الحكومة المؤقتة، فإن ذلك يصب في مصلحتهم أيضًا أن تكون الأمور مفتوحة ومفهومة للجمهور.

ثانيًا، للتأكد من ذلك، نحتاج إلى آليات قوية للغاية. لدينا نظام من الضوابط والتوازنات طوال عملية تقديم المساعدات لضمان أن تكون المساعدات محايدة ومستقلة وغير منحازة، ويتم إنفاقها بالضبط حيث يجب أن تُنفق. لأن بالنسبة لي، إذا لم نقم بذلك، فإن المانحين لن يقدموا لنا الأموال التي نحتاجها. لذا، فإن تلك الشفافية وهذه الضوابط والتوازنات هي أمر أساسي في العمل الذي أقوم به.

رواد طه: إذن، الفجوات التمويلية التي تحدثنا عنها، هل هي مرتبطة بشكل أساسي بـ"إرهاق المانحين" وحقيقة وجود العديد من الأزمات الإنسانية حول العالم، أم أن هناك أسبابًا أخرى أيضًا؟

توم فليتشر: حسنًا، أعتقد أن المانحين دائمًا ما ينظرون بعناية للتأكد من عدم وجود فساد أو استغلال سياسي للمساعدات. لكن أعتقد أن السبب الأول أكثر أهمية. هناك بالفعل مستوى من "إرهاق المانحين"، وأيضًا، كما تعلم، العديد من المانحين التقليديين يواجهون تحديات اقتصادية خاصة بهم. منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، أصبح من الصعب أكثر فأكثر تقديم الحجة لصالح المساعدات الخارجية. وكما قلت، تلك الدول أصبحت تنظر إلى الداخل بشكل أكبر من الناحية السياسية.

كما تعلم، عندما قلت في لبنان عام 2014، في تلك الرسائل، قلت إنه إذا لم نتمكن من كسب الحجة للتعايش هنا، فسوف نخسرها في أماكن أخرى. في الواقع، العديد من توقعاتي لم تتحقق، ولكن هذا التوقع تحقق. لقد خسرنا الحجة للتعايش مرة تلو الأخرى في مجتمعات أخرى أيضًا. وهذا هو السبب الذي يجعلني أعود إلى لبنان مرارًا وتكرارًا. لأنني أعتقد أنه إذا استطعنا كسب هذه الحجة هنا، فبإمكاننا كسبها في أماكن أخرى أيضًا.

رواد طه: على وجه التحديد، استخدمتُ هذا الاقتباس أو التصريح كجسر للسؤال التالي.

توم فليتشر: جيد، إذًا أنت تسبقني بخطوة.

رواد طه: نعم، لقد ذكرت أيضًا أن لبنان كان أول بلد في المنطقة يقف ضد الديكتاتورية والطغيان في القرن الحادي والعشرين. قد يقول البعض إن لبنان شهد نسخة مبكرة جدًا من الربيع العربي. اليوم، نعيش في أعقاب انهيار نظام الأسد في سوريا بعد ثورة وحرب أهلية طويلة. كيف كان شعورك عند الدخول بالسيارة الى سوريا من لبنان بعد انهيار النظام؟

توم فليتشر: كانت تجربة استثنائية. كما تعلم، عشت في يرزة لأكثر من أربع سنوات في بيروت، ولم أعبر ذلك الحدود أبدًا. وكان هناك لحظات اعتقدنا فيها أن نظام الأسد كان قريبًا من السقوط، واعتقدنا أننا سنضطر للعودة وإقامة سفارة والتعامل مع الإدارة الجديدة. ولكن بالطبع، لم يحدث ذلك خلال فترة وجودي هنا. لذا، عبور الحدود للمرة الأولى ثم التوجه إلى دمشق، ومن هناك إلى حمص، حلب، إدلب، وصولاً إلى الحدود مع تركيا في باب الهوى، كان رحلة استثنائية، لكنها كانت أيضًا رحلة عبر الجحيم، لأنه في حمص وحلب وأماكن أخرى، كان بإمكانك رؤية الدمار الذي ألحقه الصراع. كان بإمكانك رؤية المناطق التي دمرتها البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام.

توم فليتشر: كنت ألتقي بأشخاص فقدوا 10 أو 11 أو 12 من أفراد عائلاتهم في سجن صيدنايا. كنت ألتقي بمدنيين تم تهجيرهم منذ أكثر من عقد الآن. لذلك، كنت ترى بالفعل أهوال المدنيين ليس فقط في العقد الماضي ولكن قبل ذلك أيضًا، وأيضًا من الصراع الأخير. كان من المؤثر جدًا أن ترى كل ذلك، ولكن أيضًا أن تشعر أن هناك أملًا هناك. الناس متوترون؛ بالطبع هم كذلك. لقد مروا بصدمات هائلة، ولكن هناك أيضًا شعور بأنهم ربما يستطيعون إعادة بناء بلادهم وحياتهم.

رواد طه: ما هي الأولويات الرئيسية لعام 2025 في سوريا بشكل خاص؟ هل تعتقد أن التحول إلى مرحلة التعافي قد يبدأ، أم أن البلاد والأمم المتحدة قد يظلان عالقين في مرحلة إنسانية ممتدة؟

توم فليتشر: كان ذلك مثيرًا للاهتمام. تحدثت مع أحمد الشرع، قائد الإدارة المؤقتة، ومع رئيس الوزراء هناك. وقالوا لي إنهم بحثوا عني على الإنترنت، وذكروا أن عملي هو أصعب عمل في العالم. وقالوا إنه ربما لديهم العمل الأصعب الآن، بينما لدي العمل الثاني الأصعب الآن، كما تعلم، إعادة بناء البلاد، وإعادة تجميعها، سيكون أمرًا صعبًا للغاية، ولكنني تأثرت ايجابًا بالطريقة التي يفكرون بها حول كيفية الحكم. إنهم يفكرون في كيفية إعادة البناء. يفكرون في البنية التحتية التي يجب وضعها، والدعم الدولي الذي يحتاجونه. لذا، هناك تحدي إنساني ضخم، وكان هذا هو تركيزي، في تحريك المساعدات عبر الحدود، والحصول على الوصول الذي نحتاجه إلى الناس الذين يحتاجون بشدة في جميع أنحاء البلاد.

ولكن هناك أيضًا تحدي كبير في التنمية لإعادة البنية التحتية، لإعادة بناء المدارس، المستشفيات، وتوفير سبل العيش للمدنيين السوريين، ومنح الناس الثقة في بلادهم مرة أخرى. وإذا تمكنت الإدارة الجديدة هناك من إنجاز ذلك بشكل صحيح، فأتوقع أن يشعر العديد من السوريين في جميع أنحاء المنطقة، مثل لبنان والأردن وتركيا وأوروبا، بمزيد من الثقة في أنهم يمكنهم العودة بأمان وإعادة بناء حياتهم.

رواد طه: كان هذا أيضًا سؤال متابعة بالنسبة لي. هل سيكون هناك نوع من الجهود للعمل على عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا؟ فهذا أمر يثير قلق الكثير من اللبنانيين بشدة.

توم فليتشر: حسنًا، انظر، لقد كان اللبنانيون مضيافين بشكل استثنائي للاجئين السوريين عندما كنت هنا، حتى قبل 12 عامًا، وكنت أقول آنذاك، "ليس لفترة طويلة." لم يعتقد أي منا أن هذه الأزمة ستستمر بهذا الشكل. أولًا، يجب أن نعبّر عن امتناننا الكبير حقًا للشعب اللبناني على هذه الكرم. الآن من المهم جدًا ألا نستعجل في عملية العودة.

أعلم أن ذلك قد لا يكون مقبولًا سياسيًا لدى الكثير من الناس هنا، لكن من المهم جدًا أن نتمكن من إعادة بناء تلك الأحياء التي سيعود إليها اللاجئون، حتى لا يظلوا يتحركون ذهابًا وإيابًا بشكل مستمر. يمكننا القيام بذلك معًا. وفي الوقت نفسه، يمكننا مواصلة دعم لبنان في مواجهة تحديات استضافة هؤلاء اللاجئين. هم يريدون العودة.

توم فليتشر: كما تعلم، جميع محادثاتي مع الأشخاص الذين هم في حركة مستمرة، وآلاف وآلاف منهم في طريق العودة الآن، تُظهر أنهم بالفعل يرغبون في العودة. لكنني زرت تلك المناطق حيث لا تزال هناك ذخائر غير منفجرة، وحيث لا توجد مدارس أو مستشفيات. يجب أن نضع البنية التحتية اللازمة لجعل العودة ممكنة بشكل آمن. لذلك، ستحدث العودة، وسنعمل جميعًا معًا لإدارة هذه الانتقال، ولكن يجب علينا أيضًا أن نكون صبورين وكريمين بينما يتم وضع تلك الشروط في مكانها.

رواد طه: أعلم أن البرنامج الرئيسي المسؤول عن التعامل مع اللاجئين هو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن هناك أيضًا تساؤلات من الشعب اللبناني، فعندما يتعلق الأمر بالمساعدات والإغاثة المباشرة، هناك الكثير من الناس هنا في لبنان، خاصة أولئك الذين تحت خط الفقر، وعندما نتحدث عن الفقر متعدد الأبعاد، نحن نتحدث عن أكثر من 80%، يتساءلون عن سبب وجود مساعدات نقدية مباشرة لعدد كبير من اللاجئين السوريين، بينما لا يحدث الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر باللبنانيين، الذين تحملوا أيضًا عبء أزمة اللاجئين، إلى جانب جميع الأزمات التي ذكرناها سابقًا.

توم فليتشر: لهذا السبب كنت دائمًا داعمًا كبيرًا للبرامج التي تدعم المجتمعات المضيفة بالإضافة إلى اللاجئين. وعندما كنت هنا، كنت مشاركًا في العديد من تلك البرامج مع البلديات المحلية، بحيث كان العبء يتم تقاسمه بوضوح، وكانت الفوائد أيضًا تتقاسم بوضوح. أعتقد أن هذا أمر حيوي تمامًا إذا كان الناس سيشعرون أن لديهم مصلحة وأن سخاءهم يتم الاعتراف به.

رواد طه: لدينا وقت قصير جدًا. لذلك سأطرح عليك بعض الأسئلة السريعة جدًا.

رواد طه: عندما يتعلق الأمر بالتعايش، كان هذا هو السؤال الذي دفعنا لمناقشة سوريا. هل تخشى على التعايش في سوريا، نظرًا لأن الكثير من الناس قلقون بشأن طبيعة الانتقال في النظام الجديد؟

توم فليتشر: هناك خطر، ونحن جميعًا نراقب ذلك بعناية. وقد أخبرت الإدارة الجديدة أن ذلك أحد الأمور التي سنحكم عليهم من خلالها. سننظر في جودة الشراكة، حول كيفية معرفة ما إذا كانت شاملين حقًا وكيفية تعاملهم مع النساء والفتيات، وكيف يمكننا التعاون معًا. قدموا لي إجابات قوية جدًا بأنهم يخططون للحكم بطريقة شاملة ونيابة عن جميع السوريين.

رواد طه: هل هناك أي جهود في ما يتعلق بالمعتقلين في السجون، سواء السوريين أم اللبنانيين؟

توم فليتشر: يجب أن يكون هناك مسآلة عن أولئك الذين فقدوا حياتهم. يجب أن يكون هناك حماية للناجين. كما تعلم، كان العنف والرعب صادمين جدًا. لقد كنا نرى ذلك على هواتفنا، ويجب أن نحاسب القيادة.

رواد طه: قبل أن نختتم هذه المقابلة، هناك أيضًا أزمة إنسانية كبرى أخيرة في المنطقة، وهي إلى جنوب حدودنا، في قطاع غزة. كما نعلم، كان هناك الكثير من الحديث والكثير من التمويل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوضع على الأرض، فإنه بالفعل وضع إنساني كارثي. لا يبدو أن أيًا من المساعدات تؤثر بشكل ملموس على قطاع غزة وسكانه. ماذا يمكن فعله في عام 2025، وما الضغط الإضافي الذي يمكن أن تمارسه الأمم المتحدة؟

توم فليتشر: إنها أزمة إنسانية هائلة، والوضع بالنسبة للمدنيين في غزة كارثي تمامًا. لا يوجد طريقة لوصفه بخلاف ذلك، وأنت على حق في أنه من الصعب جدًا بالنسبة لنا تقديم المساعدات في هذه الظروف. نحن فقط نتمكن من إدخال جزء صغير من المساعدات التي نحتاجها. ولكننا كعاملين إنسانيين نواصل المحاولة. نواصل البحث عن طرق للتوصل إلى حلول. نواصل النقاش مع الحكومة الإسرائيلية، ومع القوى الأخرى في المنطقة، للمساعدة في خلق الظروف التي تمكننا من تقديم المساعدات التي نحتاجها. ولكن في النهاية، هنا، نحتاج إلى السلام. نحتاج إلى وقف إطلاق النار. نحتاج إلى فتح الحدود حتى نتمكن من إدخال المساعدات إلى أولئك الذين في أمس الحاجة إليها. نحتاج بطريقة ما إلى استعادة الأمل للناس في غزة، لأنه في الوقت الحالي، يبدو الوضع بلا أمل.

رواد طه: سيد توم، كانت هذه أسئلتي ما لم يكن هناك شيء ترغب في إضافته.

توم فليتشر: فقط أود أن أقول إنه من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى، وأعلم أن الوضع صعب، ولكنني رأيت أيضًا روح الشعب اللبناني تظهر مجددًا، وسأبذل بالتأكيد كل ما في وسعي لدعم لبنان في دخوله مرحلة جديدة. وكما قلت، لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان، ولن أتوقف عن الإيمان به، وكما هو الحال دائمًا، أشجع شعب لبنان على أن يكون متفائلاً أيضًا.

رواد طه: شكرًا جزيلاً لك على هذه المقابلة، وأهلاً وسهلاً بعودتك إلى لبنان، كما ذكرت في البداية عندما بدأنا. شكرًا.