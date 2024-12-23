الجيش: تسلمنا مركزا سابقا للجبهة الشعبية في الناعمة – الشوف والأنفاق العائدة له

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "استكمالا لعملية تسلم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز الناعمة - الشوف التابع سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية. تأتي هذه المهمات، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".