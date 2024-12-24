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محافظ بيروت الطلب من شرطة بيروت إخلاء عقارين مهددين بالانهيار في منطقة المزرعة العقارية
أخبار لبنان
2024-12-24 | 09:30
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محافظ بيروت الطلب من شرطة بيروت إخلاء عقارين مهددين بالانهيار في منطقة المزرعة العقارية
أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتابا الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي جاء فيه :
"حيث أن العقارين رقم 1343 و 1339 من منطقة المزرعة العقارية مهددين بالانهيار ويشكلان خطرا على السلامة العامة وخاصة سلامة القاطنين فيهما.
لذلك ، نأمل الايعاز لمن يلزم لإخلاء العقارين المذكورين اعلاه، بالسرعة القصوى حرصا على سلامة شاغليهما والمارة ".
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أسرار الصحف المحلية 24 -12-2024
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