ميقاتي: لوقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الفوريّ من المناطق الحدودية التي تتوغل فيها

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا، في السرايا.

وضمّ الاجتماع قائد الجيش العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب ورئيس اللجنة الجنرال الاميركيّ جاسبر جيفرز والاعضاء الجنرال الفرنسيّ غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

وطلب ميقاتي وقف الخروقات الاسرائيلية والانسحاب الفوريّ من المناطق الحدودية التي تتوغل فيها.

وقال إنّ لبنان ملتزم بنود التفاهم فيما اسرائيل تواصل خروقاتها وهذا امر غير مقبول.

وشدد ميقاتي على أنّ جولته في الجنوب امس اظهرت مدى الحاجة الى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة الى قراهم.

ودعا اللجنة إلى الضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وابرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.

ومن المقرر ان تواصل اللجنة في اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على ان تعقد اجتماعها الدوريّ مطلع العام الجديد.