السفير القطريّ نقل للراعي تحيات الشيخ تميم: لانتخاب رئيس ومستمرون في دعم لبنان

استقبل البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركيّ في بكركي، سفير دولة قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تهنئة بالأعياد.



ونقل في خلالها تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الى البطريرك.



وشدد على "عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبخاصة العلاقة الخاصة مع البطريرك الراعي".



ولفت السفير القطريّ الى "الضرورة الماسة لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في التاسع من الشهر المقبل"، مؤكدا " تعاون ودعم بلاده المستمر للبنان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا".

