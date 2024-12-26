نقيب أصحاب شركات التأمين للـLBCI: المواطن "مكسور"... ولن نقبل بالزودة

أعلن نقيب أصحاب شركات التأمين أسعد ميرزا أن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون رفع تعرفة الاستشفاء من دون مشاورتهم.



أشار في حديث للـLBCI، أن المواطن اللبناني لا يمكن أن يتحمل الزودة، مؤكدا أنهم "لن يقبلون بهذه الزودة لأن المواطن مكسور".