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نقيب أصحاب شركات التأمين للـLBCI: المواطن "مكسور"... ولن نقبل بالزودة
أخبار لبنان
2024-12-26 | 08:16
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نقيب أصحاب شركات التأمين للـLBCI: المواطن "مكسور"... ولن نقبل بالزودة
أعلن نقيب أصحاب شركات التأمين أسعد ميرزا أن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون رفع تعرفة الاستشفاء من دون مشاورتهم.
أشار في حديث للـLBCI، أن المواطن اللبناني لا يمكن أن يتحمل الزودة، مؤكدا أنهم "لن يقبلون بهذه الزودة لأن المواطن مكسور".
وأشار ميرزا الى أنه تحدث مع بعض المستشفيات الجامعية، كاشفا أنهم يقولون إنه يجب رفع التعرفة بين 3 و4% (غلاء المعيشة) وليس 15%.
يذكر أن مجلس نقابة المستشفيات في لبنان عقد اجتماعًا برئاسة النقيب سليمان هارون، لبحث العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان، لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها. وأعلنت نقابة المستشفيات في
بيان
، أن المستشفيات ستعمد مضطرة اعتبارًا من 1/2/2025 الى زيادة نسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من الشركات لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمرضى المؤمنين.
أخبار لبنان
شركات التأمين
أسعد ميرزا
المستشفيات الخاصة
تعرفة
الزودة
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