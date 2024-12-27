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مع العام الجديد...وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان يزوران لبنان من الاثنين إلى الأربعاء

أخبار لبنان
2024-12-27 | 13:18
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مع العام الجديد...وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان يزوران لبنان من الاثنين إلى الأربعاء
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مع العام الجديد...وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان يزوران لبنان من الاثنين إلى الأربعاء

يزور وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو لبنان من الاثنين إلى الأربعاء للقاء خصوصا الجنود الفرنسيين في قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لمناسبة حلول العام الجديد، وفق ما أفادت الجمعة وزارة الجيوش.
     
ومن المقرر أن يلتقي لوكورنو الاثنين في بيروت قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.
     
ومن المقرر أن يلتقي الأربعاء الجنرال إدغار لاوندوس، قائد قطاع جنوب الليطاني والذي يمثل لبنان في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
     
بعد ذلك سيتوجه لوكورنو وبارو إلى معسكر اليونيفيل في دير كيفا لتمضية ليلة رأس السنة مع بعض الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 700 جندي.

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