التيار الوطني: "يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا موقفهم من ترشيح قائد الجيش"

أكد التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس": نحن، بالتيار الوطني الحر، موقفنا كتير واضح:

من البداية ضد ترشيح قائد الجيش اولاً بسبب أدائه، وثانياً لأنه مخالف للدستور. يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا بوضوح موقفهم من ترشيح قائد الجيش ويخبرونا كيف ممكن نطمح لعهد اصلاحي يبدأ بمخالفة الدستور؟، بالمناسبة بيكفي تسمعوا رأي خبيركم الدستوري الاستاذ سعيد مالك بالموضوع".