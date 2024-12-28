التيار الوطني: "يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا موقفهم من ترشيح قائد الجيش"

نحن، بالتيار الوطني الحر، موقفنا كتير واضح:
من البداية ضد ترشيح قائد الجيش اولاً بسبب أدائه، وثانياً لأنه مخالف للدستور. يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا بوضوح موقفهم من ترشيح قائد الجيش ويخبرونا كيف ممكن نطمح لعهد اصلاحي يبدأ بمخالفة الدستور؟
بالمناسبة بيكفي تسمعوا رأي خبيركم… pic.twitter.com/Wa740v6OIw
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) December 28, 2024
نحن، بالتيار الوطني الحر، موقفنا كتير واضح:
من البداية ضد ترشيح قائد الجيش اولاً بسبب أدائه، وثانياً لأنه مخالف للدستور. يا ريت القوات ورئيسها بيعلنوا بوضوح موقفهم من ترشيح قائد الجيش ويخبرونا كيف ممكن نطمح لعهد اصلاحي يبدأ بمخالفة الدستور؟
بالمناسبة بيكفي تسمعوا رأي خبيركم… pic.twitter.com/Wa740v6OIw