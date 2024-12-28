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مراسلة الـLBCI في حيفا امال شحادة: الجيش الإسرائيلي فجّر نفقاً سرياً لحزب الله ودمَّر طريقاً تحت الأرض بطول ١٠٠ متر

أخبار لبنان
2024-12-28 | 15:52
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مراسلة الـLBCI في حيفا امال شحادة: الجيش الإسرائيلي فجّر نفقاً سرياً لحزب الله ودمَّر طريقاً تحت الأرض بطول ١٠٠ متر
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مراسلة الـLBCI في حيفا امال شحادة: الجيش الإسرائيلي فجّر نفقاً سرياً لحزب الله ودمَّر طريقاً تحت الأرض بطول ١٠٠ متر

أفادت مراسلة الـLBCI في حيفا امال شحادة بأن " الجيش الإسرائيلي زعم ان أصوات الانفجارات المسموعة في الجليل هي نتيجة نشاطات الجيش العادية في جنوب لبنان، الا ان الموقع الاخباري "كيكار هشبات" وقناة "كان" الاخبارية نشرا ان الجيش فجّر نفقا سريا خلال عملية لإزالة تهديدات حزب الله جنوب لبنان وقد تم تدمير طريق تحت الأرض بطول مئة متر يؤدي إلى موقع لقوة رضوان، وحدة التنظيم المسؤولة عن اجتياح الأراضي الإسرائيلي.
وقد نفذت هذه النشاطات من قبل فيلق 300 التابع للجيش بالتعاون مع وحدة الهندسة.
وبحسب الموقع تم العثور على بنادق ومدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة مراقبة وغيرها من المعدات العسكرية. تمت مصادرة جميع الوسائل وتدميرها، بالإضافة إلى الطريق تحت الأرض الذي كان موجودا. وبالقرب من الطريق كان هناك مخبأ للصواريخ المضادة للدبابات ومواقع للمدافع الرشاشة الثقيلة تستهدف مواقع الجيش الإسرائيلي. 
ونشر الموقع الاخباري "كيكار هشبات" ان الطريق تحت الأرض أدى إلى مقر حزب الله، حيث توجد قاذفات صواريخ أطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل السنة الماضية بالإضافة إلى عدد كبير من العبوات الناسفة، وقوة المشاة 300 تواصل إزالة التهديدات في جنوب لبنان."

أخبار لبنان

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