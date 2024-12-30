الأب إيليا سلّم وزير العدل بيان الرهبانية الأنطونية عن قضية الأبويين شرفان وابي خليل

زار المدير العام في الرهبانية الأنطونية المارونية الأب بشارة ايليا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري وسلمه البيان الرسميّ الصادر عن امانة سر الرهبانية الأنطونية المارونية عن قضية الابوين البير شرفان وسليمان ابي خليل اللذين غيبا في دير مار يوحنا القلعة عام 1990.



ونقل الأب ايليا لوزير العدل تحيات الرئيس العام للرهبانية الاباتي جوزف بورعد ومجلس المدبرين العامين في الرهبانية وتمنى عليه متابعة الموضوع.



ووفق بيان المدبر العام، أكد الخوري "أهمية الدور الكبير التي قامت به الرهبانية الأنطونية ولا تزال حتى اليوم الشاهدة على القيم الانسانية والاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها من القضايا المحقة".



وشدد الخوري على "متابعة القضية لكشف مصير الأبوين وجلاء الحقيقة".