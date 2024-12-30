الفنيون في الطيران المدني: التوقف عن الأعمال في المطار في 7-1-2025

أعلن الموظفون الفنيون المناوبون في المديرية العامة للطيران المدني في بيان، أنه "بعد مطالبتنا بتعديل قيمة ساعة العمل الليلي منذ شهر نيسان 2024 التي أضحت لا تتعدى 26 سنتا بناء على مرسوم يحدد قيمة الساعة 100/1 من أساس الراتب، وبعد متابعتنا الحثيثة لهذا الموضوع مع ادارة الطيران المدني ووزارة الأشغال العامة والنقل وموافقتهما على تعديل المرسوم، قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه مشكورا، بطرح الموضوع على مجلس الوزراء الذي أصدر قرارا بتعديل المرسوم القديم بتاريخ 18/7/2024 وذلك بعد استشارة كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة المشروع الى وزارة المالية التي أبدت موافقتها على الإعتمادات اللازمة لهذا المرسوم بتاريخ 3/9/2024 كتاب وزير المالية رقم 2225/ ص1، وقد أحالته أيضا على مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 6/9/2024 كتاب رقم 1214/ م ص ومنذ ذلك التاريخ لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بمشروع المرسوم لغاية تاريخه أي ما يقارب أربعة أشهر".



وعليه، وبناء على ما تقدم، حمل الفنيون المناوبون "مجلس الخدمة المدنية مسؤولية التأخير في إبداء الرأي وفقا للأصول، مما قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه"، مؤكدين أن "التوقف عن أعمال المناوبة الليلية ليس غاية، إنما وفقا للقانون الذي يؤكد أن لا عمل من دون أجر كاف وعادل يضمن كرامة الموظف واستقراره الوظيفي والإجتماعي، لذا نجد أنفسنا مضطرين للتوقف عن الأعمال الليلية في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك اعتبارا من يوم االثلاثاء في تاريخ 7/1/2025".