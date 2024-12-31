الرامي: قطاع المطاعم قادر على استعادة دوره اذا تحقق الانتظام السياسيّ

أكّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، أنّ الانتظام السياسيّ، إذا تحقق في 2025 سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد.



وقال: "يتيح ذلك فرصة لنؤكد مجددًا أنّنا أمّة مبدعة، نملك الموهبة والتميز، ونستحق مكانتنا كنخبة في مجالاتنا."



وشدد على أنّ رغم الأزمات، يظل قطاع المطاعم والسهر، رمزًا للتألق والإبداع، مستندًا إلى رؤية تجعله قادرًا على استعادة دوره كقطاع يزخر بالخيال والابتكار والتميز، "فهو أثبت أنه عابر للأزمات، وصامد في وجه كل العواصف، وبقي متألقًا ومتفوقًا بفضل صناعييه زملائي الأبطال".