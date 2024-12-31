أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي إستقبل مهنئين بالاعياد وبحث معهم في التطورات... الصايغ :لانتخاب رئيس حر
أخبار لبنان
2024-12-31 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الراعي إستقبل مهنئين بالاعياد وبحث معهم في التطورات... الصايغ :لانتخاب رئيس حر
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي الرئيس العماد ميشال سليمان في زيارة للتهنئة بالاعياد المجيدة.
وقال سليمان بعد اللقاء: "طرحت وطلبت من غبطته اعلان سنة 2025 حياد لبنان، لأن الظروف التي حصلت وتحصل في المنطقة تدل على اننا جميعا في امس الحاجة لتحييد لبنان كما طرحته سابقا وعاد غبطته وطرحه مجددا وبمعنى اوسع اي الحياد الايجابي".
وأضاف: "كما طرحت وطلبت من غبطته التحرك من موقعه المسيحي والمعنوي من اجل دعم صمود المسيحيين في سوريا بالتعاون مع بطاركة الشرق والفاتيكان والادارة السورية الحالية لدعم صمود المسيحيين في سوريا التي تمثل تاريخا عميقا لهم".
كما التقى البطيريرك مجيد طلال أرسلان الذي قدم باسم رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان التهاني بالاعياد المجيدة، وتم عرض للتطورات الراهنة.
واكد أرسلان بعد اللقاء: "ان أهم واجب علينا اليوم، تحصين وطننا وتكريس لغة العقل والحوار والانفتاح بهدف التوصل الى الحلول المرجوة في اية ملفات عالقة او ذات خلاف داخلي. فالنهوض بالبلد بعد التطورات كافة مسؤوليتنا جميعا وعلينا تحملها تجاه تاريخنا وتجاه المستقبل".
هذا واستقبل الراعي، نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ الذي قدم التهاني بالاعياد، وقال: "أجرينا جولة افق عشية الانتخابات الرئاسية وكان هناك تطابق مع توجيهات سيدنا، واليوم لابد من ان نضع كل جهودنا كنواب لنواكب الاندفاعة الدولية لانقاذ لبنان. علينا كلبنانيين ان نواكب هذه الاندفاعة باكبر التفاف ممكن حول مرشحين يمكن ان يحصلوا على تزكية او تقدم على غيرهم، لانهم يتمتعون بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".
وأضاف :"واليوم هناك تذاك ولعب بالسياسة على الطريقة اللبنانية بالنسبة لانتاج رئيس كما العادة ،في وقت هناك أنظمة تسقط ولبنان إنقلب رأسا على عقب، وهناك كثر يفكرون بالطريقة الكلاسيكية والتقليدية اي "مرقلي تمرقلك" وان يأتوا برئيس مقيد غير محرر لتامين مصالحهم.
وتابع: "نحن نقول للمرشحين كونوا متحررين في جلسة التاسع من كانون الثاني، ولا تعطوا أي التزامات او أي ضمانة لاي فريق، لان هواجس اي فريق هي هواجس كل اللبنانيين، وما من هواجس خاصة بفريق معين ولا من قلق عند هذا او ذاك، انما هناك هواجس الوطن ودولة المواطنة والحق والقانون والمؤسسات من هنا نطلب بان يأتي رئيس حر وندعو النواب الى التحرر من كل الالتزامات وانتخاب رئيس حر ومن تتوافر له الحظوظ الاكبر".
وشدد الصايغ على انه "يحق للشعب اللبناني ان يتمتع بالسلم الاهلي الداخلي وان نعيش بعيدا عن الاضطرابات ونزاعات تؤثر على مستقبلنا في ما بعد، ومن بكركي وبعد ان استوحيت بإرشادات سيدنا نحن نطمح ونتوق الى ان نعيش بكرامة، لان كرامتنا هي التي تؤسس السلام الكامل المواصفات".
أخبار لبنان
إستقبل
مهنئين
بالاعياد
التطورات...
الصايغ
:لانتخاب
التالي
مولوي بعد لقائه المطران عوده: الوضع الأمني قيد الاهتمام ولانتخاب رئيس ميثاقي قوي
وزارة الشؤون: تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:05
مولوي بعد لقائه المطران عوده: الوضع الأمني قيد الاهتمام ولانتخاب رئيس ميثاقي قوي
أخبار لبنان
07:05
مولوي بعد لقائه المطران عوده: الوضع الأمني قيد الاهتمام ولانتخاب رئيس ميثاقي قوي
0
آخر الأخبار
2024-12-30
البطريرك الراعي التقى الوزير السابق جهاد أزعور وكانت مناسبة للتهنئة بالاعياد
آخر الأخبار
2024-12-30
البطريرك الراعي التقى الوزير السابق جهاد أزعور وكانت مناسبة للتهنئة بالاعياد
0
أخبار لبنان
2024-12-29
الراعي: ما زال البعض يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار إشعارٍ من الخارج وهذا عيب العيوب
أخبار لبنان
2024-12-29
الراعي: ما زال البعض يفكّر بتأجيل الانتخابات الرئاسية بانتظار إشعارٍ من الخارج وهذا عيب العيوب
0
أخبار دولية
2024-12-28
ماكرون: من الضروري استكمال العملية الانتخابية بهدف انتخاب رئيس في لبنان
أخبار دولية
2024-12-28
ماكرون: من الضروري استكمال العملية الانتخابية بهدف انتخاب رئيس في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-30
السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…
أخبار لبنان
2024-12-30
السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…
0
أمن وقضاء
09:51
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
09:51
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
0
أخبار لبنان
09:46
دار الفتوى في طرابلس: إطلاق الرصاص في الهواء لا يجوز شرعا وحكمه التحريم الجازم
أخبار لبنان
09:46
دار الفتوى في طرابلس: إطلاق الرصاص في الهواء لا يجوز شرعا وحكمه التحريم الجازم
0
أخبار لبنان
09:29
أدرعي: كشفنا مستودع أسلحة في منطقة وادي السلوقي ودمرناه
أخبار لبنان
09:29
أدرعي: كشفنا مستودع أسلحة في منطقة وادي السلوقي ودمرناه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:12
الوكالة الوطنية: للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار تدخل دورية مشتركة من الجيش و"اليونيفيل" بلدة شمع في القطاع الغربيّ
آخر الأخبار
07:12
الوكالة الوطنية: للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار تدخل دورية مشتركة من الجيش و"اليونيفيل" بلدة شمع في القطاع الغربيّ
0
منوعات
2024-10-22
كارن وازن تساند لبنان مجدداً: "هذا يجب أن ينتهي الآن"
منوعات
2024-10-22
كارن وازن تساند لبنان مجدداً: "هذا يجب أن ينتهي الآن"
0
آخر الأخبار
2024-10-17
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل في الرشقة الأخيرة
آخر الأخبار
2024-10-17
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل في الرشقة الأخيرة
0
صحف اليوم
2024-10-02
ماكرون يولي عناية استثنائية بلبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-10-02
ماكرون يولي عناية استثنائية بلبنان (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة
0
أخبار دولية
13:15
أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟
أخبار دولية
13:15
أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟
0
أخبار دولية
13:10
قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي
أخبار دولية
13:10
قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي
0
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
2
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
3
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
4
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
5
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
أمن وقضاء
11:36
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
11:36
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
7
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
8
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More